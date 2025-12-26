Incertidumbre en Veracruz ante tercera solicitud de declaratoria de violencia por desaparición de mujeres

diciembre 26, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La académica feminista de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González, recordó que Veracruz sigue teniendo pendiente una tercera solicitud declaratoria de violencia de género por desaparición de mujeres desde 2019.

Señaló que hay incertidumbre sobre ello lo que es preocupante no solo en Veracruz, sino a nivel nacional por el número de declaratorias que hay en el país.

«No olvidemos que Veracruz tiene dos declaratorias de alerta de violencia de género y una tercera solicitud que desde el 2019 se interpuso por desaparición de mujeres».

Señaló que hasta la fecha esta peticición no se ha resuelto y que hay incertidumbre sobre el proceso que debe seguirse ante la desaparición del Instituto Nacional de las Mujeres que coordinaba esos trabajos junto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

«Y dada la estructura y conformación de la nueva secretaría de la Mujer y la extinción del Instituto Nacional de las Mujeres, el papel de la Conavim que es quien coordina los trabajos de las alertas junto con lo que era el Inmujeres, deja en incertidumbre cómo va a ser el funcionamiento», dijo.

Consideró que esa es una situación preocupante no solo para Veracruz, sino a nivel nacional dado que más de la mitad del país tiene por lo menos una declaratoria de violencia de género.

«En ese sentido ya sintómaticamente en el ámbito nacional es mucho», agregó.