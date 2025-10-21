IMSS suma más de un millón de cirugías, 65% de la meta 2030

octubre 21, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que la institución ha realizado más de 1 millón 305 mil cirugías programadas en lo que va del año, lo que representa un avance del 65% respecto a la meta establecida dentro de la estrategia 2-30-100, impulsada por el gobierno federal para abatir el rezago quirúrgico y mejorar el acceso a los servicios médicos.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Robledo destacó que el objetivo para 2025 es realizar dos millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar.

“El tiempo es clave en la atención. Por eso hemos estado reportando los avances de la estrategia 2-30-100, que busca aprovechar al máximo la capacidad instalada del IMSS y atender los rezagos acumulados en cirugías y consultas”, subrayó el funcionario.

Hasta la fecha, el IMSS ha brindado 22.6 millones de consultas de especialidad, equivalente al 73% de avance, y 81.6 millones de consultas de medicina familiar, que representan un 81% del objetivo anual.

Robledo Aburto destacó que el 97% de los quirófanos del IMSS operan actualmente en su nivel óptimo, mientras que los consultorios de medicina de especialidad alcanzan un 102% de uso gracias a la apertura de nuevos turnos.

En el primer nivel de atención, la eficiencia ha sido aún mayor: los consultorios de medicina familiar registran una ocupación del 106%, impulsada por la estrategia “IMSS Tiempo Completo”, que incluye atención en fines de semana y horarios ampliados.

El funcionario anunció además la implementación de consultas nocturnas de medicina familiar, una medida diseñada para adaptar los servicios a las necesidades laborales de los derechohabientes, especialmente en sectores con horarios extendidos, como el turismo.

Esta iniciativa comenzó en Cancún, Quintana Roo, donde se habilitaron consultorios nocturnos en tres Unidades de Medicina Familiar: Cancún Norte, Cancún Sur y Los Héroes de la Salud.

Desde su inicio el 2 de mayo, el programa ha otorgado 4,873 consultas nocturnas, con resultados positivos en asistencia y satisfacción de los pacientes.

“Muchas personas que trabajan en el sector turismo encuentran más facilidad para acudir a su consulta de manera nocturna. Esta estrategia nos permite aprovechar mejor nuestra capacidad instalada y ofrecer atención más oportuna y cómoda”, explicó Robledo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que la estrategia 2-30-100 forma parte del nuevo modelo de salud universal que busca eliminar las demoras en diagnósticos y cirugías, garantizar atención de calidad y fortalecer el sistema público con infraestructura y personal suficiente.

Con el ritmo actual, el IMSS proyecta alcanzar su meta de 2 millones de cirugías antes de finalizar el año, consolidando el modelo de atención ampliada como una herramienta clave para acercar los servicios médicos a toda la población derechohabiente.