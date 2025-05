Idelberta busca a su hija Ana Cristel

mayo 9, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La señora Idelberta Julián Desiderio lleva más de un mes esperando la búsqueda de su hija Ana Cristel Romero Julián, pero la Comisión Estatal de Búsqueda dice que no tiene material para ayudarla.

Olga Lidia Salazar Hernández, integrante del colectivo “Unidas por amor a nuestros desaparecidos Poza Rica”, es compañera de Idelberta, y dio a conocer que los familiares de Ana Cristel se organizarán para costear la búsqueda por su cuenta.

“La señora Idelberta Desiderio Julián ya tiene como más de un mes que se hizo la petición a la Comisión de Búsqueda y quedaron de acuerdo en que se iba a hacer la búsqueda inmediata de Ana Cristel. Y la Comisión Estatal de Búsqueda ya nos dijo que no, que no tiene nada de material o que se suspende o reagendemos. Pero pues la señora tiene el interés de buscar a su hija”, expresó.

Doña Olga consideró que se trata de una injusticia por parte de las autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda, pues están revictimizando a la madre de Ana Cristel.

“Entonces no se nos hace justo que a más de un mes echa la petición y que la Comisión Estatal de Búsqueda estuvo de acuerdo en que se hiciera la búsqueda inmediata de la niña. Pues nos digan ahora que no tienen ningún material. Pues la señora, como usted comprenderá, pues se puso muy mal porque no se vale que nos hagan eso, que nos revictimice la Comisión Estatal de Búsqueda por medio de nuestros familiares desaparecidos”, añadió.

Ana Cristel está desaparecida desde el 26 de abril de 2022. Su familia está desesperada porque aún no hay indicios para su localización.

“Pues como compañeras yo creo que nos va a tocar apoyar económicamente a la compañera para hacer la compra de todo el material y poder llevar a cabo esta búsqueda de la joven. Entonces pues esa es la situación”, señaló Olga Lidia Salazar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece una recompensa de 350 mil pesos a quién o quiénes aporten información veraz, útil, eficaz, eficiente, efectiva y oportuna para la localización de la joven.

Ella nació el 13 de septiembre de 2005. Mide un metro con 70 centímetros, tiene la piel blanca, los ojos café claro y el cabello teñido de rojo, largo y ondulado. Además, se extravió en el municipio de Coyutla.

Como señas particulares tiene tatuajes en pierna izquierda de una mariposa, en brazo derecho una serpiente y un corazón, en pecho lado derecho unos pájaros.