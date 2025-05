“Hay tratado que impide pago doble de impuesto a remesas” recuerda Sheinbaum y equipo

mayo 16, 2025

El mismo está vigente desde 1994 y permitiría a migrantes dejar sin efecto 5% de impuesto adicional que busca Trump

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Recordando que desde 1989 en con India y México desde el 18 de septiembre de 1992 y vigente desde 1994, Estados Unidos tiene vigente un tratado para evitar doble tributación (pago de impuestos), en especial el artículo 25 que estipula que no se puede aplicar más impuesto que el que los ciudadanos estadounidenses están obligados a pagar, este viernes tanto el Secretario de Hacienda, Édgar Amador, así como el titular de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, además del subsecretario para América del Norte de la dependencia, Roberto Velasco, explicaron el porqué sería ilegal el que el presidente Donald Trump aplique 5% de impuesto adicional la que ya pagan por el envío de dinero a sus compatriotas en nuestro país.

En el marco de la Mañanera del Pueblo 152 de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (148 desde Palacio Nacional), la jefa del Poder Ejecutivo federal comenzó indicando que esta iniciativa de Trump es totalmente ilegal.

“La iniciativa para gravar las remesas con el 5% en Estados Unidos no solo es para México, sino para todas las remesas que se envían a cualquier lugar del mundo, el primer país en recibir remesas es la India, esta propuesta viola tratados entre México y Estados Unidos», detalló.

A renglón seguido, la jefa del Estado Mexicano dio la palabra a Edgar Amador, el cual detalló que el año pasado México recibió casi 65 mil millones de dólares en remesas, lo cual, implicaría una merma importante en el dinero que reciban los familiares de los migrantes en nuestro país.

“La imposición de impuestos a las remesas en Estados Unidos incumple el Tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos que está vigente desde 1994, al igual que la India tiene un tratado similar con Estados Unidos que entró en vigor en 1990”, abundó

Recordó que los recursos que envían los migrantes mexicanos de Estados Unidos a México «ya fueron gravados, ya pagaron ISR, ya pagaron los impuestos correspondientes, si se le pusiera este impuesto adicional sería doble tributación».

Esto, de alejarse, detalló, “implicaría una discriminación en términos fiscales». Los tratados de doble tributación buscan evitar la discriminación fiscal; el artículo 25 para evitar la doble tributación México – EU refiere que: ‘los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos a otro Estado contratante a ningún impuesto u obligaciones relativa al mismo que no se exija o sea más gravoso a aquellos que están o puedan estar sometidos los nacionales en los Estados Unidos’, por lo que incumplir el tratado de no doble tributación “iría contra las prácticas internacionales» y probablemente iría contra las propias internas de Estados Unidos, por lo que podría ser impugnable”.

En este sentido, recordó que en 2024, las remesas alcanzaron 64,700 millones de dólares, equivalentes a 3.5% del PIB, de las cuales, el 99.1% de las remesas se recibieron a través de transferencias, 97% proviene de nuestros paisanos en Estados Unidos, principalmente de California (33%) Texas (14%) y Colorado (4%); las mismas tiene como principales destinos Michoacán (8.7%), Guanajuato (8.7%), Jalisco (8.5%), Ciudad de México (7.2%) y Estado de México (7.1%)”.

Mostró asimismo que las remesas juegan un papel fundamental en varios estados. Como proporción del PIB estatal representan para Chiapas 16%, Guerrero 14%, Michoacán 11% y Zacatecas 11%, al tiempo que recordó que:

“Las y los trabajadores mexicanos ya pagan en Estados Unidos impuestos a tasas entre 10 y el 37%”.

Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, explicó que la iniciativa que propone imponer un 5% de impuesto adicional a remesas que está en vías de aprobarse en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

“La propuesta de gravar las remesas es revisado por el Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, pues esta disposición busca incrementar la recaudación en ese país. La medida recaudatoria se aplicará a todos los países, con excepción de las personas que tengan nacionalidad estadounidense o residencia estadounidense. El Comité de Medios y Procedimientos se reunió el 12 de mayo”.

Recordó que al conocerse de la presentación de esta iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó de inmediato una primera respuesta del Gobierno de México, la cual consistió en una carta enviada el 13 de mayo con «una argumentación detallada de por qué nos parece que esta iniciativa no tiene razón de ser y no estamos de acuerdo con ella»

Sobre esto, adelantó que el 16 de mayo se reunirá el Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para presentar en el Comité de Presupuesto la iniciativa para gravar las remesas, al tiempo que, recordó que el Embajador de México en Estados Unidos se ha reunido con diversos grupos de representantes para exponer los argumentos de por qué México no está de acuerdo con esta medida.

Tras ello, Roberto Velasco recordó que el artículo 25 del tratado con EU garantiza un trato no discriminatorio sobre el pago de impuestos ya establecido por el envío de remesas.

«Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentre en las mismas condiciones», precisó.

Para finalizar, Sheinbaum Pardo recordó que como otra parte de sus acciones contra esta iniciativa, el Gobierno de México hablará con representantes del Gobierno de Estados Unidos para explicar por qué gravar las remesas es discriminatorio y violaría el tratado firmado entre México y Estados Unidos para evitar la doble tributación.