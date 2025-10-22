Harfuch destaca en comparecencia decomiso de 98 millones de pesos de litros de huachicol

octubre 22, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha consolidado la lucha contra el robo y contrabando de hidrocarburos, logrando decomisar más de 98 millones de litros en 26 entidades de la República, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El titular de la SSPC explicó ante el pleno del Senado que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que combina inteligencia, operatividad coordinada y judicialización efectiva, dirigida a desmantelar redes criminales dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles.

“El mercado ilícito de hidrocarburos es considerado un delito de alto impacto; su atención es prioritaria para proteger la seguridad energética y la economía nacional”, afirmó García Harfuch.

Entre los resultados más destacados del primer año se encuentran:

• 98 millones de litros de hidrocarburo asegurados en estados como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. • Mil 938 tomas clandestinas localizadas y clausuradas, así como tres mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques asegurados, utilizados para la sustracción y transporte ilegal de combustible. • Detención de 15 personas, incluyendo empresarios y servidores públicos vinculados al mercado ilícito de hidrocarburos, durante un operativo coordinado en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

García Harfuch destacó que estos resultados se lograron gracias a la coordinación entre la SSPC, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y otras dependencias.

Asimismo, destacó que la estrategia ha debilitado una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.

El secretario subrayó que las acciones en materia de seguridad no se limitan al combate al huachicol, sino que forman parte de un modelo integral de seguridad que incluye:

• Transformación de los centros penitenciarios en espacios seguros y respetuosos de los derechos humanos. • Operativos coordinados en municipios prioritarios, como Acapulco, Culiacán, Tijuana, Villahermosa y Mazatlán. • Detenciones relevantes de generadores de violencia en diversas entidades, contribuyendo a la reducción de homicidios dolosos en 23 estados. • Aseguramiento de armas, drogas y laboratorios de producción de metanfetaminas, con un impacto económico directo a las organizaciones criminales.

De acuerdo con García Harfuch, estas acciones reflejan el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum de construir la seguridad desde el territorio, combinando inteligencia, coordinación interinstitucional y resultados medibles, así como cero tolerancia a la corrupción y protección de la infraestructura estratégica nacional.

Con estas medidas, el gobierno federal busca consolidar la seguridad energética del país, disminuir la violencia asociada al crimen organizado y recuperar la confianza de las comunidades en el Estado.