FGR obtiene orden de aprehensión contra Ruffo Appel por huachicol fiscal

septiembre 8, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reveló este lunes que entre las órdenes de aprehensión giradas contra presuntos responsables de huachicol fiscal estaría involucrado un exgobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante un encuentro con medios locales, la mandataria fue cuestionada sobre las recientes detenciones efectuadas por el Gabinete de Seguridad, en las que también se habría asegurado a elementos de la Marina. En respuesta, Ávila confirmó que las investigaciones apuntan hacia un exmandatario panista. “¿Que se involucra a un exgobernador del PAN? Se involucra a un exgobernador del PAN, así es”, subrayó.

Posteriormente, trascendió que el político señalado sería Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y accionista de Ingemar S.A. de C.V., empresa presuntamente vinculada con carro tanques incautados en julio pasado en Coahuila.

El pasado 7 de julio, el Gobierno Federal informó sobre el aseguramiento de 129 carro tanques cargados con más de 15 millones 480 mil litros de huachicol, en operativos realizados en Ramos Arizpe y Saltillo. Según reportes, la compañía ligada a Ruffo Apel estaría relacionada con estos decomisos.

Diversos medios han citado a fuentes federales para asegurar que el panista forma parte de la red investigada; sin embargo, él ha rechazado cualquier relación con el caso y ha negado los señalamientos en su contra.

Hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado de manera oficial la existencia de una orden de aprehensión contra Ruffo Apel, por lo que la situación permanece en curso de verificación.