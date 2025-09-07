Confirma Gabinete de Seguridad detención de 14 por huachicoleo

septiembre 7, 2025

Hay marinos, policías estatales y hasta funcionarios de aduanas, confirma detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías, sobrino político de extitular de SEMAR, Rafael Ojeda

No habrá consideración con nadie, reiteran

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de 14 personas, entre ellas, del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por su presunta participación en una red de robo y tráfico ilegal de combustible. Se trata del cargo naval más alto jamás detenido en México por corrupción.

La captura se realizó en el marco de un operativo que permitió el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, en marzo pasado. El decomiso, considerado uno de los más grandes en la historia reciente contra este delito, dio inicio a una investigación que reveló la existencia de una estructura criminal integrada por empresarios, servidores públicos, agencias aduanales y elementos de la Marina.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteran que no hay consideraciones a malas prácticas ni actividades ilícitas que mermen el desarrollo nacional o afecten los intereses del Estado mexicano”, afirmó García Harfuch en conferencia de prensa.

De acuerdo con la investigación, la red criminal operaba mediante documentación apócrifa para el traslado del combustible. Hasta el momento se han ejecutado órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas. Los detenidos, en operativos realizados en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, son: Manuel Roberto Farías Laguna, Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó depósitos en efectivo, adquisición de inmuebles, vehículos de lujo y pólizas de seguros cuyo valor contrastaba con el perfil económico de los implicados. García Harfuch precisó que las investigaciones continúan para dar con todos los responsables.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, subrayó que se respetará el debido proceso de los marinos detenidos. “Defender y enaltecer a la institución significa cero impunidad en ningún acto del servicio, y por ningún motivo toleraremos la corrupción”, aseguró.

Farías Laguna se desempeñó como comandante de la Doceava Zona Naval en Puerto Vallarta, subjefe de Servicios en el Centro de Estudios Superiores Navales y secretario particular del almirante José Arellano Ruiz. Según la indagatoria, es sobrino político del almirante Rafael Ojeda, quien fue secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Las denuncias en su contra por presuntos actos de corrupción datan de aquella administración.