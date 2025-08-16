Habrá recuento de votos en la elección de alcalde en Poza Rica: TEV

agosto 16, 2025

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- Dos de los tres magistrados locales del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) consideraron procedente la solicitud de recuento total de votos de la elección de la alcaldía de Poza Rica, en la que se entregó constancia de mayoría al alcalde electo, Emilio Olvera Andrade, abanderado de MC.

En sesión vespertina se analizó los juicios JDC 239 y el RIN 115 que presentaron la candidata a la alcaldía de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez y el propio partido Movimiento Regeneración Nacional, respectivamente.

El acuerdo que presentó la magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz expuso que, si bien había elementos para hacer el recuento total de votos, el partido político fue omiso de solicitarlo en el momento procesal oportuno (en la sesión de cómputo municipal), por lo que no era procedente.

Según la ley para que se dé el recuento total de votos se deben cumplir con dos requisitos básicos, el primero: que exista una diferencia menor al 1 por ciento, entre el primero y segundo lugar de la elección.

En ese caso el candidato de MC y virtual alcalde electo, Emilio Olvera Andrade sumó 15,384, mientras que Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez sumó 14,884 votos. Por lo que la diferencia es del 0.87.

Sin embargo, también se necesita la petición expresa del representante del partido que postuló al candidato que quedó en segundo lugar del recuento total. No obstante, Morena incumplió que la formalización de la petición, lo que en materia legal implica que no se cumplió con los requisitos procesales.

Por lo anterior, la magistrada ponente Vásquez Muñoz planteó -en su proyecto- que era improcedente realizar el recuento total de votos de las casillas instaladas en la elección del 1 de junio.

Contrario a lo planteado por la magistrada, sus compañeros Claudia Díaz Tablada y Gilberto Salazar Ceballos argumentaron que, si bien el partido incumplió con solicitar el recuento total de votos, era necesario maximizar el derecho de la diputada con licencia, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez y abrir los paquetes electorales en los que se depositaron los votos del 1 de junio.

Argumentaron la necesidad de utilizar el sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad y el derecho a ser votados de los ciudadanos, privilegiando la solución del conflicto sobre formalismos.

La magistrada Tania Celina recordó a sus compañeros que en la misma sesión se resolvieron al menos seis juicios, en el que al igual que Poza Rica, se estaba solicitando la apertura de los paquetes electorales por diversas irregularidades en las elecciones municipales, sin embargo, se rechazó el recuento de votos.

Al imponerse la mayoría de dos de los tres magistrados, se determinó que Gilberto Salazar Ceballos será responsable de “engrosar” el expediente y determinará cuáles serán las condiciones de la apertura de paquetes electorales.

Es de mencionar, que la determinación del TEV podrá ser impugnada ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.