Inicia recuento de votos en Poza Rica bajo fuerte resguardo de seguridad

septiembre 10, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver. – Personal del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y representantes de los partidos políticos iniciaron -este miércoles 10 de agosto- el recuento de 51 paquetes electorales de la elección municipal de Poza Rica.

La sesión se desarrolla a puerta cerrada y bajo un fuerte dispositivo de seguridad pública. Se prohibió el acceso a medios de comunicación y la utilización de teléfonos móviles para garantizar la integridad del proceso.

Durante la reunión se abrirán uno a uno los paquetes electorales, se corroborarán las actas de escrutinio y cómputo y se revisará que las marcas de las boletas cumplan con lo que establece la ley.

En los casos en que el sentido del voto no sea claro, las papeletas serán reservadas y posteriormente, en sesión privada, los magistrados del TEV decidirán si son válidas o deben anularse.

Resultados podrían cambiar

Se prevé que el próximo 17 de septiembre se realice la sesión de trabajo en la que se ratifique el triunfo de Movimiento Ciudadano (MC) o se modifique el cómputo final, lo que podría dar el triunfo a la candidata de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez.

En la elección del 1 de junio, Emilio Olvera (MC) obtuvo 15,384 votos, frente a 14,714 de la morenista, con una diferencia de apenas 670 sufragios.

De confirmarse un cambio en el resultado, el TEV ordenará al Organismo Público Local Electoral (OPLE) modificar la constancia de mayoría y entregar el triunfo a la nueva candidatura ganadora.