García Harfuch promete justicia en caso de ejecución de alcalde de Uruapan

noviembre 2, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ofreció este domingo detalles sobre la investigación del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido en un acto calificado como “cobarde” por las autoridades.

En conferencia de prensa, García Harfuch explicó que, desde el momento del ataque, se han implementado acciones inmediatas para esclarecer los hechos.

Se localizaron el alojamiento y los movimientos del agresor en la zona, y se realizan entrevistas a testigos directos.

Asimismo, se solicitaron los videos de cámaras de tiendas de conveniencia y otros comercios cercanos para recabar información adicional que permita identificar a los responsables.

El titular de la SSPC subrayó que no se descarta ninguna línea de investigación y que el arma utilizada por el agresor está vinculada con al menos dos enfrentamientos previos entre grupos delictivos de la región.

García Harfuch destacó que, desde diciembre de 2024, Carlos Manzo contaba con protección asignada, la cual fue reforzada en mayo de este año.

Su seguridad inmediata estaba a cargo de personal de la Policía Municipal de su confianza, mientras que la Guardia Nacional proporcionó catorce elementos para la seguridad periférica, además de dos vehículos oficiales de reemplazo, conforme a la petición del propio alcalde.

El secretario indicó que se mantiene comunicación permanente con el gobierno del Estado de Michoacán y se han intensificado los esfuerzos coordinados para fortalecer la seguridad en Uruapan y la región.

“Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para lanzar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos”, enfatizó García Harfuch.