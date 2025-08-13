FGR cesa a su contralor Arturo Serrano y a 9 más por corrupción

agosto 13, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) destituyó a Arturo Serrano Meneses como titular del Órgano Interno de Control (OIC), junto con nueve integrantes de su equipo, por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con el diario Reforma, Serrano Meneses y sus colaboradores son señalados por delitos contra la administración de justicia, tráfico de influencias y omisiones graves. La Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, bajo su mando, habría incurrido en irregularidades en el manejo de información pública y protección de datos personales.

Información extraoficial indica que el contralor habría autorizado cambios en Guanajuato para la incineración de supuesta droga, que posteriormente se confirmó era otra sustancia.

Los funcionarios removidos son:

Martín Javier Morales Ramírez, secretario particular

José María Peña Domenech, secretario técnico

Carlos Enrique Rascón Yrizar, titular del Área de Responsabilidades

Josué Roberto Crespi Galicia, titular de Denuncias e Investigaciones

Sergio Agustín Taboada Cortina, titular de la Unidad de Control y Evaluación

José Alzati Cambrón, jefe de la Unidad de Verificación

Héctor Manuel Montes Gaytán, responsable de la Unidad de Auditoría Interna

Alejandro Vélez Walter, titular de la Unidad Jurídica Contenciosa y de Evolución Patrimonial

Javier Maldonado Pierrette, coordinador administrativo

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero explicar la remoción del contralor y precisar si se impondrán sanciones administrativas o penales.