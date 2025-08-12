FGR apelará libertad de Israel Vallarta, anuncia Gertz Manero

agosto 12, 2025

Alejandro Gertz Manero anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) impugnará la decisión judicial que liberó a Israel Vallarta, quien permaneció 20 años en prisión preventiva acusado de integrar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, sin recibir sentencia condenatoria.

En conferencia desde Palacio Nacional, Gertz Manero subrayó que existen seis víctimas de secuestro no vinculadas al montaje televisivo de 2005, orquestado por policías bajo el mando de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública.

“Hay seis personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión.”, declaró el titular de la FGR.

Agregó que la apelación busca proteger el derecho de estas víctimas a la reparación del daño, una obligación que calificó como “moral, ética y jurídica”.

El caso revive el escándalo por los operativos mediáticos durante el gobierno de Felipe Calderón, donde presuntos delincuentes, entre ellos Vallarta, eran exhibidos ante cámaras. Pese a las irregularidades en su proceso, la FGR insiste en que existen elementos para vincularlo con otros delitos no prescritos.

La defensa de Vallarta, por su parte, mantiene que su encarcelamiento fue producto de un montaje y celebra su liberación tras dos décadas sin condena.