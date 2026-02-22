FGE abrió carpeta de investigación por riña tras partido de futbol, donde perdió la vida un aficionado

febrero 22, 2026

*Gobernadora ordena a la Secretaría de Protección Civil revisar las condiciones de la Unidad Deportiva “Hugo Sánchez”

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación ante los hechos de violencia registrados la noche del sábado tras un partido de futbol en la ciudad de Boca del Río, así lo dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García.

En sus redes sociales, la mandataria de Veracruz señaló que ante los hechos lamentables ocurridos en el torneo de futbol donde una persona perdió la vida, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se coordina para dar con los responsables.

“También se ha instruido a la Secretaría de Protección Civil que revise las condiciones del inmueble y se tomen las medidas necesarias para el deslinde responsabilidades”, escribió la Gobernadora.

Asimismo, indicó que se comunicó con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo para brindar el apoyo en el traslado y externar su pésame.

Hay que recordar que el sábado por la noche se registró una riña entre aficionados de futbol, tras un partido de la Liga Premier entre los equipos de Celaya FX y Racing Veracruz en las instalaciones de la Unidad Deportiva “Hugo Sánchez” de Boca del Río, dejando un saldo de una persona fallecida y al menos 6 más lesionadas.