Familias disfrutan vistoso desfile deportivo cívico militar en Xalapa
noviembre 20, 2025
Ariadna García
Xalapa, Ver.
El tradicional Desfile Deportivo Cívico Militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana llenó de color, música y entusiasmo la calle Enríquez la mañana de este jueves 20 de noviembre, donde cientos de familias se dieron cita para disfrutar del recorrido.
El desfile arrancó poco después de las 9:00 horas con el paso del 63 Batallón de Infantería, acompañado por su banda de guerra, vehículos 4×4, ambulancias urbanas y diversas unidades operativas del Plan DN-III, lo que marcó un inicio vistoso.
Enseguida participaron subsecretarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y estudiantes de diversas secundarias, quienes desfilaron con banderines, Marching Band y tablas rítmicas que se ganaron los aplausos del público asistente.
Los colores de la bandera nacional destacaron en uniformes, sombreros y trajes de charro que portaron con elegancia los contingentes estudiantiles y cívicos. Desde el presídium, la gobernadora Rocío Nahle García saludaba y reconocía el trabajo de estudiantes y docentes que dieron vida a esta celebración histórica.
Como cada año, padres, madres, amigos y vecinos abarrotaron la calle Enríquez para animar a los participantes, quienes mostraron coreografías, rutinas deportivas y tablas rítmicas entre pompones, faldas, uniformes deportivos y tenis.
También tomaron parte jóvenes de bachilleratos, telebachilleratos e instituciones de educación superior, que desfilaron con bandas de guerra, Marching Band, banderines y cuadros artísticos donde lucieron los tradicionales trajes de jarochas y jarochos.
El cierre del desfile estuvo a cargo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes realizaron demostraciones de ejercicios, acrobacias y descensos de rappel. Minutos más tarde pasó el contingente de la asociación de charros de Xalapa, que puso el broche final a esta concurrida y festiva jornada.