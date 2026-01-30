Fallece Catherine O’Hara, icónica actriz de Mi pobre angelito

enero 30, 2026

Redacción.- La actriz y comediante Catherine O’Hara, reconocida por su destacada trayectoria en cine y televisión, falleció este viernes a los 71 años de edad, informó su agencia de representación y confirmaron diversos medios internacionales .

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte, mientras que su familia ha solicitado respeto y privacidad durante este momento de duelo .

Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, Catherine Anne O’Hara construyó una carrera de más de cinco décadas, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la comedia contemporánea. Inició su camino artístico en el grupo Second City y alcanzó notoriedad internacional con el programa SCTV, que marcó una época en la televisión norteamericana .

En el cine, fue ampliamente recordada por su papel de Kate McCallister, la madre de Kevin, en la exitosa película Home Alone (Mi pobre angelito), así como por su participación en títulos como Beetlejuice, Best in Show y A Mighty Wind .

En televisión, su interpretación de Moira Rose en la serie Schitt’s Creek le valió reconocimiento mundial y múltiples premios, entre ellos un Emmy, consolidando su estatus como una actriz versátil y querida por el público .

La noticia de su fallecimiento ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas, críticos y seguidores han destacado su talento, carisma y la huella que dejó en varias generaciones de espectadores .

Catherine O’Hara deja un legado fundamental en la comedia y la actuación, así como el recuerdo de personajes entrañables que permanecerán en la historia del entretenimiento.