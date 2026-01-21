Fallece motociclista sobre bulevar Xalapa-Coatepec

enero 21, 2026

Juan David Castilla

Un trágico accidente sobre el bulevar Xalapa-Coatepec cobró la vida de un motociclista, durante la mañana de este miércoles 21 de enero.

El percance ocurrió en el carril con dirección a la capital veracruzana, en la zona de Los Arenales, cerca de la conocida curva del «río Sordo», un tramo identificado por las autoridades de vialidad como uno de los puntos con mayor índice de siniestros en la región.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor perdió el control de su unidad, una motocicleta de color rojo con negro, lo que provocó que derrapara violentamente sobre el asfalto.

El impacto fue de tal magnitud que el casco de protección fue localizado a una distancia de aproximadamente dos metros del cuerpo.

Paramédicos de diversas corporaciones de auxilio acudieron de inmediato con la esperanza de brindar soporte vital; sin embargo, al llegar confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Hasta el mediodía de este miércoles, la identidad de la víctima permanece como desconocida. Solo se ha informado que se trata de un hombre que vestía una sudadera de color azul al momento del accidente.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y Tránsito del Estado, quienes restringieron la circulación para permitir que el personal de la Fiscalía General del Estado realizara el levantamiento del cuerpo y el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del siniestro.

Este lamentable hecho generó una intensa carga vehicular en el acceso a Xalapa, mientras las autoridades reiteran el llamado a los usuarios de este tramo carretero para extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y verificar el estado de sus neumáticos, especialmente ante las condiciones de humedad que suelen prevalecer en la zona.