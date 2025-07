Exigen destitución de integrantes de Junta de Gobierno UV tras avalar prórroga del Rector

julio 2, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El aspirante a la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), Jorge Manzo Denes, solicitó la destitución de los integrantes de la Junta de Gobierno, quienes avalaron la reelección de Martín Aguilar Sánchez.

“Estamos platicando con los equipos de trabajo y con los académicos y estudiantes inconformes, que son la gran mayoría, y sí, se va a buscar la manera de tener un acercamiento. Muchos hablan sobre que somos una institución autónoma, pero en realidad tenemos una ley orgánica, que es facultad del Congreso del Estado, no es facultad de la Universidad Veracruzana”, se lee.

Se solicita la disolución de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, buscando acercamientos con la comunidad universitaria.

“Como Universidad Veracruzana podemos hacer propuestas de modificación de la ley orgánica, pero quien tiene la atribución de formular y aprobar la ley orgánica es el Congreso del Estado”.

La modificación de la Ley Orgánica de la UV depende del Congreso, no de la universidad. Se propone reemplazar a los actuales miembros de la Junta para darle certeza y legalidad al proceso de renovación de la Rectoría.

“Tienen atribución porque tienen atribución sobre la ley orgánica. Nosotros no tenemos atribución sobre la ley orgánica, y así está estipulado en la ley. Bueno, eso tiene que ser un consenso de la comunidad. Yo siempre he comentado que tengo confianza en el sistema que representa la Junta de Gobierno, no en quienes la están integrando ahora, porque hemos tenido Juntas de Gobierno desde hace más de 25 años y han trabajado a la altura que merece la universidad. En este momento los integrantes no están a esa altura”, agregó.

Manzo Denes difundió la propuesta mencionada a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de que sean nombrados nuevos integrantes de la junta.

Al académico le han negado amparos contra la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez, quien permanecería en el cargo durante otros cuatro años; sin embargo, continúa buscando alternativas para que se garantice la renovación de la Rectoría en la Universidad Veracruzana.