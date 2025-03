Exalcaldes que tienen pendiente aclarar el manejo de recursos público, buscan repetir en la alcaldía: Orfis

marzo 20, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha identificado que al menos cinco exalcaldes, que siguen con expedientes abiertos por no solventar observaciones por el manejo de recursos de la administración pública municipal, han sido presentados como virtuales candidatos por diversos partidos políticos.

La auditora general, Delia González Cobos explicó que en los medios de comunicación se ha difundido la postulación de alcaldes de periodos anteriores, que buscan ser nuevamente abanderados por partidos políticos, incluso, candidatos independientes, que tiene pendiente la solventación de observaciones de cuentas públicas de años anteriores.

El Orfis dijo está integrando expedientes que les permitirán acudir a la Fiscalía General del Estado, a presentar la denuncia penal, o, en todo caso, recurrir al Tribunal de Justicia de Administrativa (Trijaev).

“Por los nombres que se manejan yo he detectado por ahí unos cinco que tienen temas pendientes y que sabemos que son aspirantes. Partido político no lo he advertido porque eso no puedo saberlo y luego cambia, pero están pendientes, tiene temas pendientes con nosotros”, explicó.

Uno de los candidatos que tienen aclaraciones pendientes es el ex alcalde de Medellín de Bravo, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano en el 2024, y ahora busca competir por el municipio de Alvarado por MORENA, Polo Deschamps.

“Seguimos trabajando integramos expedientes y también en los casos en los que advertimos que no hay una sola actuación y que hemos requerido y que no ha habido respuesta esas ya van encaminadas al Tribunal o hacia la fiscalía , entonces no podemos dejar de actuar” añadió.

La auditora general del estado explicó que los funcionarios tienen 7 años para llevar todo el proceso de solventación de las cuentas, esto como lo marca la ley federal, en ese periodo ellos deben actuar, ya sea a través de la FGE o el Trijaev, por incumplimiento de un deber legal.

“Al tratarse de un delito como incumplimiento de un deber legal no es un delito grave hasta este momento y también es importante que sea la Fiscalía General del Estado la que conozca del asunto. La FGE cuida mucho que como el recurso que se ejerce normalmente es un recurso federal entonces el asunto tendría que ser llevado a instancias federales, y cuidamos nosotros también que no se vaya a instancias federales para que pueda haber una sanción aquí de inmediato “

“El marco jurídico establece 7 años y en todo caso debería de modificarse desde la Ley federal porque es la que nos está rigiendo, al final es la Ley general en la que establecen los tiempos y si los casos en los que decimos”, explicó.