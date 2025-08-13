EU sanciona a empresas vinculadas al CJNG por fraudes

agosto 13, 2025

El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, encabezado por el secretario Scott Bessent, emitió una serie de sanciones en contra de 13 empresas y cuatro personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el delito de fraude compartido.

Akali Realtors, Centro Mediador De La Costa, Corporativo Integral De La Costa, Corporativo Costa Norte, y Sunmex Travel son de ventas de tiempo compartido.

Entre las personas señaladas por las autoridades estadounidenses se encuentran Julio César “N”, alías “El Tarjetas”; Francisco Javier “N”, también conocido como “La Gallina”, acusado de haber participado en el asesinato del exgobernador, Aristóteles Sandoval; Carlos Andrés “N”, conocido como “La Firma”; y, Michael “N”, a quien se le acusa de ser el prestanombres de la compañías vinculadas al CJNG.

“Estos cárteles siguen creando nuevas formas de generar ingresos para impulsar sus operaciones terroristas. Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de estos cárteles para generar ingresos, incluyendo sus intentos de aprovecharse de los estadounidenses mayores mediante el fraude de tiempo compartido”, declaró Scott Bessent.

El blanco del CJNG para cometer este delito está conformado por ciudadanos estadounidenses de la tercera edad que son propietarios, y a los que la célula delictiva exige cuotas o impuestos por adelantado al hacerse pasar por instituciones financieras legítimas, bajo la promesa de recuperar este dinero, el cual no es devuelto.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló que del año 2019 al 2023 han tratado con reportes de seis mil ciudadanos estadounidenses que han caído víctimas de estas estafas, dando lugar a un total de 300 millones de dólares en ganancias al CJNG a través de este delito.