Estudiantes de Humanidades acusan a la UV de romper acuerdos y presionarlos con clases virtuales

noviembre 8, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Estudiantes del colectivo Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV) denunciaron que las autoridades universitarias incumplieron los acuerdos alcanzados el pasado 5 de noviembre y ahora intentan obligarlos a reanudar clases en línea a partir del 10 de noviembre.

Durante un pronunciamiento realizado este sábado en la Unidad de Humanidades, los alumnos —algunos con el rostro cubierto— señalaron que esta decisión representa una “ruptura total” del diálogo con las autoridades y una medida de presión para poner fin al paro.

“Nos quieren forzar al retorno virtual”, expresaron los jóvenes, quienes recordaron que en las mesas de trabajo sostenidas el 5 de noviembre se habían establecido compromisos claros, como actualizar los protocolos de seguridad y protección civil, crear un fondo de apoyo para comunidades afectadas por desastres naturales y permitir la participación estudiantil en la gestión de riesgos.

Aseguraron que, pese a esos acuerdos, dos días después la Secretaría Académica emitió un comunicado en redes sociales instruyendo el regreso obligatorio a clases virtuales. Además, recibieron un oficio firmado por el secretario académico, Arturo Aguilar, reiterando la misma orden.

“Nos parece una medida de presión. El miércoles prometieron respetar nuestro movimiento, y el viernes por la noche nos notificaron que, de no entregar las instalaciones, continuarían el semestre sin nosotros”, denunciaron.

Los estudiantes afirmaron que han mantenido comunicación con las autoridades, enviando correos y propuestas para entregar las instalaciones el 11 de noviembre, pero no han recibido respuesta.

“El comunicado habla del derecho a la educación, pero ¿qué pasa con nuestro derecho a la protesta, que intentan reprimir con amenazas de hacernos perder el semestre?”, cuestionaron.

Finalmente, aclararon que su movimiento no tiene fines políticos ni relación con otros paros universitarios. Su exigencia, insistieron, es que la UV cumpla los acuerdos pactados y retome el diálogo en un ambiente de respeto.