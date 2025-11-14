Estudiantes bloquean centro de Xalapa por crisis en UPAV

noviembre 14, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) intensificaron las movilizaciones y bloquearon unos minutos la calle Juan de la Luz Enríquez, en el centro de Xalapa, para exigir el pago de salarios atrasados a sus docentes y la continuidad de sus estudios.

De acuerdo con la estudiante Berenice Camacho Méndez, conflicto, que lleva tres días de protestas continuas, se debe a la falta de respuestas concretas por parte de la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinosa.

La UPAV, concebida como un proyecto de inclusión para jóvenes de escasos recursos, se encuentra paralizada debido a una deuda de meses.

Los asesores, pieza fundamental de su modelo flexible, trabajan sin contrato formal ni prestaciones y denuncian llevar seis meses sin percibir su salario.

“Nos deben más de medio año. No podemos seguir así. Muchos asesores han abandonado sus grupos, y los estudiantes están atrapados: sin asesorías, sin servicio social, sin liberación de títulos”, explicó Berenice Camacho Méndez, durante la manifestación.

La falta de pagos a los asesores se ha traducido en una crisis académica que golpea directamente a los estudiantes. Con pancartas que rezan “Sin pago no hay asesorías”, los alumnos reclaman que el estancamiento administrativo les está cerrando las puertas a su futuro profesional.

La deuda provoca un efecto dominó: los trámites se detienen, las prácticas profesionales no se validan, y los títulos no se liberan, impidiendo que miles de jóvenes avancen en sus carreras.

“Queremos estudiar, pero nos están cerrando las puertas. No es justo que, por falta de pagos a los asesores, nosotros no podamos hacer nuestro servicio social,” reclamó la estudiante.

Ante la falta de diálogo, los manifestantes han recurrido a medidas de presión más severas. El miércoles 12 de noviembre, tras concentrarse en la plaza Lerdo y la SEV, la protesta culminó con el cierre total de la carretera Xalapa–Veracruz durante más de una hora.

La protesta continuó durante el jueves y este viernes 14 de noviembre, con un nuevo bloqueo frente al Palacio de Gobierno. La exigencia se mantiene firme: que el gobierno estatal cumpla con los pagos pendientes y garantice el funcionamiento y el ideal de la UPAV.