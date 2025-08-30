Este lunes rendirán protesta 21 magistradas y magistrados y 77 juezas y jueces en Veracruz

agosto 30, 2025

Xalapa, Ver.- El próximo lunes 1 de septiembre, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo la sesión solemne en el Congreso del Estado en la que rendirán protesta 21 nuevas magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJEV), así como 77 juezas y jueces, quienes ejercerán funciones por un periodo de nueve años.

Las personas juzgadoras fueron electas, por primera vez en la historia de la entidad, a través del voto ciudadano en la jornada electoral del 1 de junio de 2024. De acuerdo con el calendario de renovación, en 2026 se elegirá la mitad de los cargos que aún permanecen pendientes.

Restituyen constancias de mayoría a magistrados electos

La noche del viernes 29 de agosto, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), devolvió la constancia de mayoría a Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, como magistrado electo para la Sala Constitucionaldel Poder Judicial de Veracruz.

De igual manera, se confirmó la validez de la constancia otorgada a Arturo Sosa Vázquez, ganador en la elección del 1 de junio.

Previamente, magistrados locales habían revocado estas constancias para entregarlas a Adriana Morales García y Erika Cruz Cervantes; sin embargo, el fallo federal dejó sin efecto dichas designaciones.

Con esta resolución, ambos magistrados electos podrán rendir protesta junto con el resto de sus homólogos en la sesión solemne del 1 de septiembre, a la que será invitada la titular del Poder Ejecutivo estatal y se prevé la asistencia de los 50 diputados locales.

Integración de salas y tribunales

Los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado de Veracruz quedarán distribuidos de la siguiente manera:

Sala Constitucional : Rosalba Hernández Hernández y Jonathan Máximo Lozano Ordóñez.

: Rosalba Hernández Hernández y Jonathan Máximo Lozano Ordóñez. Sala Penal : Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre (actual presidenta del TSJEV), Olga Mariela Quintanar Sosa, Violeta Condado Zagada, Jonathan Cortés Vargas, Esteban Martínez Vázquez y Arturo Sosa Vázquez.

: Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre (actual presidenta del TSJEV), Olga Mariela Quintanar Sosa, Violeta Condado Zagada, Jonathan Cortés Vargas, Esteban Martínez Vázquez y Arturo Sosa Vázquez. Sala Civil : Mirza Abilene Rodas Espejo, Fabiola Argelia Martínez Palma y Miguel Herrera González.

: Mirza Abilene Rodas Espejo, Fabiola Argelia Martínez Palma y Miguel Herrera González. Sala Familiar : Silvia Clementina Ochoa Castillo, Liliana López Coronado, Emmanuel Pérez Espinoza y Carlos Antonio Vázquez Azuara.

: Silvia Clementina Ochoa Castillo, Liliana López Coronado, Emmanuel Pérez Espinoza y Carlos Antonio Vázquez Azuara. Tribunal de Disciplina Judicial : Paulina Elizabeth Ahumada Santana, María Teresa López González, María Victoria Carballo Carrasco, Humberto de Jesús Sulvarán López y Agustín Torres Bello.

: Paulina Elizabeth Ahumada Santana, María Teresa López González, María Victoria Carballo Carrasco, Humberto de Jesús Sulvarán López y Agustín Torres Bello. Tribunal de Conciliación y Arbitraje: Luz María López Aburto.

Con esta integración, el Poder Judicial de Veracruz inicia una nueva etapa con jueces y magistrados electos de manera directa por la ciudadanía, un hecho inédito en la vida democrática y judicial de la entidad.