Magistrada Lizbeth Hernández Ribbón renuncia al TSJ de Veracruz; se incorpora al Poder Judicial de la Federación

agosto 30, 2025

Xalapa, Ver.- La magistrada de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lizbeth Hernández Ribbón, presentó al Congreso local su renuncia al cargo a partir de este domingo 31 de agosto, para incorporarse como nueva magistrada del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Mediante correspondencia oficial, Hernández Ribbón notificó a los diputados que su nombramiento en el Poder Judicial de Veracruz quedará sin efecto, toda vez que el próximo 1 de septiembre asumirá como juez federal del Séptimo Circuito.

La jurista fue designada como magistrada del Poder Judicial de Veracruz en agosto de 2016, con un periodo que concluiría en 2026. Ella participó en el proceso federal, tras la resolución de un juicio de inconformidad en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se le otorgó una magistratura federal en materia mixta en el Distrito Judicial del Séptimo Circuito de Veracruz.

“Decisión que me fue notificada el 18 de agosto del año en turno, por tal motivo (…) me permito hacer de su conocimiento que el 1 de septiembre rendiré protesta en el cargo conferido por el pueblo, por tanto, me veo en la necesidad de retirarme del cargo de magistrada del Poder Judicial de Veracruz”, expuso Hernández Ribbón en su oficio.

En la sesión vespertina del viernes 29 de agosto, el Congreso de Veracruz aprobó por urgente y obvia resolución su renuncia, lo que dejará vacante un espacio en la Sala de lo Familiar del Poder Judicial del Estado.