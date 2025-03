¡Eso no!, responde Sheinbaum a Johnson sobre intervención militar en México

¡Eso no!, responde Sheinbaum a Johnson sobre intervención militar en México

marzo 14, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este viernes, la presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones Ronald Johnson, nominado embajador de Estados Unidos en México, que dejó abierta la posibilidad de llevar a cabo acciones militares en contra los cárteles del narcotráfico.

Sheinbaum dijo que habrá buena relación con el próximo embajador, pero que ese tema no está sobre la mesa y que a México se le respeta en su soberanía.

“No estamos de acuerdo. Él dijo ‘todo está sobre la mesa’, pues no, eso no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado, eso no.

“Colaboramos en un marco de respeto, nos coordinamos, en efecto hay muy buena coordinación y la hay porque hay respeto entre ambos países, y colaboración en el marco de nuestra soberanía y sobre cuatro ejes, que tiene ver con la confianza mutua, de que se respeten los márgenes de colaboración y coordinación en la que estamos y también principalmente con el respeto a nuestra soberanía.

“Vamos a seguir colaborando, coordinándonos, de ratificarse en el Senado habrá buena relación con el embajador, pero como hemos dicho a México se le respeta”, puntualizó.