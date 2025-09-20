Escuela Secundaria Técnica 105, celebró con desfile sus 40 años de fundación

septiembre 20, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Escuela Secundaria Técnica 105, celebró sus 40 años de fundación con un desfile que se llevó a cabo este sábado.

El desfile recorrió las calles del centro de la ciudad, partiendo del Teatro del Estado y terminando en el Parque Juárez.

El director de la escuela Esteban de Jesús Hernández dijo que este evento es parte de una serie de actividades que se realizarán para conmemorar este importante aniversario.

El lunes se llevará a cabo una exposición fotográfica que mostrará la historia de la escuela, y el 25 de septiembre se realizará la revelación de una placa conmemorativa.

La escuela cuenta con aproximadamente 1,180 alumnos en ambos turnos, matutino y vespertino.

Durante el desfile, se contó con la participación de varias bandas de música, incluyendo la Marching Band de los Búhos de la Técnica 3, la Marching Band de Águilas de la Escuela Secundaria Técnica 128 y la banda de Cardenales de la 105.

Expuso que después del desfile, se realizaron encuentros de bandas en el Parque Juárez parq disfrute de las familias.