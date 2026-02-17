Gran lunes del Carnaval de Veracruz 2026: rompe récord de asistencia

febrero 16, 2026

****Se recupera una tradición más: el Baile de Bomberos; y Banda MS reunió alrededor de 120 mil personas en una noche espectacular

El lunes de Carnaval 2026 superó toda expectativa con un Tercer Desfile multicultural que hizo bailar a los asistentes en el bulevar Ávila Camacho, el regreso del tradicional Baile de Bomberos que reunió a miles, al igual que el concierto de la Banda MS en la Macroplaza del Malecón, eventos de afluencia extraordinaria e histórica con alrededor de 250 mil personas.

Durante el paseo que se caracterizó por un ambiente familiar y en el que acompañaron a la Corte Real -integrada por la Reina Fernanda I, el Rey Nayo I y los Reyes infantiles Maryelli I y Gael I-, artistas como Aylín Mujica, Aarón Mercury y Gaby Mellado, estrellas del medio artístico que iluminaron con su talento el recorrido de carros alegóricos, comparsas y bastoneras.

Y retomando las tradiciones, este Carnaval revivió sus años gloriosos con el Baile de Bomberos, en el que los grupos Sonora Veracruz, Ángeles del Barrio, Hawaii 5-0 y La Fórmula del Son, pusieron a bailar a todos los que se congregaron en las inmediaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Veracruz.

Para cerrar con broche de oro, la Macroplaza del Malecón tuvo la mayor asistencia registrada en los días que han transcurrido de la “Fiesta de Todos”, con la presentación estelar de la Banda MS, agrupación de gran reconocimiento nacional e internacional, reuniendo alrededor de 120 mil personas.

Al concierto masivo llegó también la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, luego de presenciar el desfile, -acompañada de la secretaria de Cultura, Xóchitl Molina González, la presidenta del Patronato del DIF municipal, Daniela Lily Hernández, y funcionarios del Ayuntamiento de Veracruz-, y asistir al Baile de Bomberos.