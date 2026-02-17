En reunión con Cámara Minera no se denunciaron extorsiones: Sheinbaum

febrero 17, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Gobierno federal estableció un canal de comunicación directa entre la industria minera y el Gabinete de Seguridad, en una reunión inédita con representantes de la Cámara de la Industria Minera de México, en un contexto de riesgos crecientes por violencia en regiones mineras del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el encuentro se realizó este lunes con la mayoría de las empresas del sector, como parte de una estrategia preventiva para atender de manera inmediata cualquier situación de inseguridad que enfrenten las compañías.

Aunque la reunión se dio días después de la desaparición de un grupo de trabajadores en Concordia, Concordia —cinco de los cuales ya fueron localizados—, la mandataria aclaró que el objetivo no fue abordar ese caso en específico, sino construir un mecanismo permanente de coordinación con el sector minero.

Sheinbaum explicó que durante la reunión las empresas no denunciaron extorsiones activas ni amenazas directas; sin embargo, sí solicitaron fortalecer los canales de comunicación y contar con respuesta inmediata en caso de enfrentar presiones del crimen organizado.

“Pidieron mayor comunicación y, a partir de esta reunión, se establece una relación directa con el Gabinete Federal”, señaló.

El encuentro envía un mensaje político relevante: el Gobierno reconoce que la minería es un sector estratégico que puede estar expuesto a vulnerabilidades de seguridad, aun cuando no existan denuncias formales en curso.

La presidenta subrayó que el hecho de que no se hayan reportado casos de extorsión no implica que el problema no exista ni que no deba investigarse cualquier señal de riesgo en instalaciones mineras.

Respecto al caso de los mineros desaparecidos, reiteró que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República y del Gabinete de Seguridad, y evitó adelantar líneas de investigación o validar versiones preliminares sobre una posible confusión con un grupo criminal rival.

Indicó que será la Fiscalía la instancia que determine cuándo podrá ampliarse la información, conforme avancen las indagatorias.