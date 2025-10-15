En Álamo, continúa Congreso con la entrega de ayuda para damnificados

octubre 15, 2025

• Encabeza la diputada Naomi Edith Gómez y el diputado Esteban Bautista la tercera jornada de distribución de apoyos en las comunidades más dañadas.

Xalapa, Ver., 15 de octubre de 2025.- La tarde de este martes 14 de octubre, las diputadas y los diputados del Congreso de Veracruz, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, y por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, realizaron en las comunidades más dañadas del municipio de Álamo Temapache la tercera jornada de distribución de apoyos para las personas afectadas por la contingencia.

El legislador reconoció el invaluable apoyo de la sociedad veracruzana que una vez más demuestra que con solidaridad y empatía se puede salir adelante aun cuando la situación sea muy complicada. “Agradezco a mis compañeras y compañeros del Congreso que se han sumado a estas tareas y a la sociedad civil organizada que nunca deja solo a un hermano y que siempre está ahí para tender la mano y apoyar”, expresó.

Esteban Bautista significó el trabajo que realizan las legisladoras y los legisladores representantes de los distritos del norte o que son originarios de esta región, que “desde el primer minuto han estado al lado de la gente, entregando apoyos y coordinando acciones”.

Asimismo, reiteró su exhorto a evitar aprovecharse de una situación como la que viven los municipios del norte del estado de Veracruz, toda vez que hoy más que nunca las familias damnificadas necesitan todo el apoyo que pueda darse y no discursos con señalamientos sin sustento y que están enfocados en obtener simpatías hacia personas o grupos.

Por consiguiente, hizo un llamado a la unidad y a privilegiar el bien común por encima de cualquier otro interés. “Hoy tenemos un compromiso por cumplir y es apoyar a nuestras hermanas y hermanos veracruzanos. Aquí no hay siglas ni partidos, aquí deben prevalecer la razón y el amor por nuestro estado que una vez más nos necesita y que sabemos que con la ayuda de sus autoridades saldrá adelante”.

A esta jornada de entrega de apoyos en el municipio de Álamo Temapache acudieron, además del diputado Esteban Bautista Hernández y de la diputada Naomi Edith Gómez Santos, las legisladoras Imelda Garrido Alvarado, Dorheny García Cayetano, Estefanía Bastida Cuevas, Victoria Gutiérrez Pérez, Liud Herrera Félix, Ingrid Jeny Calderón Domínguez, Laura Nayeli Mejía Larios, Ivonne Selene Durán López, Astrid Sánchez Moguel, Tania María Cruz Mejía, Dulce María Hernández Tepole y Angélica Peña Martínez, así como los diputados Alejandro Porras Marín, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Diego Castañeda Aburto y Urbano Bautista Martínez.