En 2024 hubo más de 36 asesinatos de personas trans en Veracruz, advierten

febrero 4, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Aruna Rafaela Pulido Cano coordinadora de la recién creada Alianza Estatal Trans Veracruz reveló que tan solo el año pasado se registraron más de 36 asesinados de personas trans, aunque de manera oficial solo fueron reconocidos 14.

Señaló que los municipios con más casos son el puerto de Veracruz, Xalapa, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Poza Rica mismos que se mantienen en impunidad.

Expusieron que una de sus demandas es que se tipifique el delito de transfeminicidio y haya una fiscalía especializada para que haya seguimiento a las investigaciones.

«Desgraciadamente en el caso de las personas trans, no hay listado exacto de cuántas son las personas que viven esto porque justamente al no tener certeza jurídica, muchas de las personas que mueren no se les pide el género con el que se identifican y por eso no tenemos una validación».

Sin embargo, señaló que el año pasado se registraron 14 asesinatos de personas trans, de acuerdo con los datos oficiales, pero estiman que en realidad son más de 36.

«Pero muchas veces no se les respeta la identidad con la que ellos o ellas se identifican y esto no logra que haya un sustento oficial para que se nos otorga una fiscalía de crímenes de odio, además de que no tenemos certeza jurídica».

Recordaron que hay una deuda histórica con las personas trans con la falta de certeza jurídica luego de que se suspendieran los cambios sexo genéricos en actas de nacimiento a través de trámites administrativos y ahora la dirección general del Registro Civil las realiza únicamente por mandato judicial.