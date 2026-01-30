La Vida Es celebra su premier europea en Göteborg Film Festival

enero 30, 2026

La película mexicana La Vida Es, dirigida por Lorena Villarreal, celebró su premier europea en el Göteborg Film Festival, uno de los encuentros cinematográficos más relevantes del cine de autor en Europa.

La cinta, que fue seleccionada en dos secciones del festival: VOYAGE y QUEER. continúa consolidando su recorrido internacional y su diálogo con audiencias fuera de México.

Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, La Vida Es llegó a Suecia como parte de la programación oficial de Gotemburgo, donde fue presentada ante público y prensa especializada, confirmando el interés del circuito europeo por historias latinoamericanas con una mirada íntima y contemporánea.

Protagonizada por Paulina García, Natalia Plascencia y Naian González Norvind, la película retrata a tres mujeres en distintas etapas de la vida que atraviesan crisis personales, afectivas y familiares. A través de ellas, el filme explora la complejidad de las relaciones humanas actuales, el paso del tiempo y la necesidad de reinventarse desde los afectos y la autonomía.

Con una narrativa íntima y una clara perspectiva femenina, La Vida Es continúa su camino por festivales internacionales antes de su estreno comercial en México, previsto para el primer semestre de 2026, posicionándose como una de las producciones mexicanas contemporáneas con mayor proyección internacional.

Sobre la directora

Lorena Villarreal es directora, guionista y productora mexicana. Su filmografía ha destacado por su mirada íntima sobre personajes femeninos complejos y por su capacidad para combinar géneros con un estilo visual envolvente. Con La Vida Es, su tercera película, la cineasta consolida una voz autoral que entrelaza el realismo emocional con la exploración estética, en una obra que celebra la vida como un acto de resistencia y belleza.