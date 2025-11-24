Tras charla con Salma Hayek, Sheinbaum anticipa reactivación de apoyo al cine mexicano

noviembre 24, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum reveló detalles de su reunión con la actriz mexicana de talla internacional Salma Hayek, con quien conversó por casi dos horas la noche del domingo, encuentro que describió como “extraordinario” y “muy grato”, al destacar la cercanía de la artista con su país y su interés por fortalecer la producción cinematográfica en México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram junto a la actriz.

Sheinbaum explicó que el encuentro se dio durante una visita a Veracruz, donde Hayek se encuentra trabajando en su nueva película.

“La conocí, qué mujer tan extraordinaria, me cayó re bien”, expresó la presidenta, quien detalló que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, fue quien coordinó el encuentro.

“Ella ya se había reunido con Rocío… y me dijo: ‘¿La quieres conocer?’ Cuando iba llegando le dije: ‘Sí, claro que sí’”.

Sheinbaum relató que Hayek se encuentra actualmente dirigiendo, escribiendo y produciendo su próximo largometraje, del cual compartió algunos detalles, aunque la presidenta aclaró que no podía revelarlos al tratarse de información privada.

Sin embargo, destacó que el proyecto mostrará paisajes de Veracruz y la riqueza natural y cultural del país.

“México es bello y es mágico. Así lo dijo ella”, subrayó Sheinbaum.

Añadió que así como la película Frida (2002), protagonizada por Hayek, convirtió a Frida Kahlo en un ícono global, la actriz busca que su nuevo trabajo contribuya nuevamente a proyectar a México en el mundo.

La presidenta también reveló que Hayek planteó la necesidad de crear nuevos incentivos para promover la producción cinematográfica, tanto nacional como internacional, propuesta que Sheinbaum calificó como “muy interesante”.

Recordó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México eliminó trabas burocráticas para filmar en la capital, reduciendo de cuatro meses a 24 horas los tiempos de aprobación para rodajes, lo que permitió la creación de alrededor de 220 mil empleos vinculados temporalmente a la industria.

“El cine genera muchísimos empleos”, señaló, al tiempo que se comprometió a revisar mecanismos para impulsar el sector desde el gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Cultura y la comunidad creativa.

Sheinbaum elogió la trayectoria internacional de Salma Hayek, su liderazgo en la industria, y su compromiso con México y con la defensa de los paisanos en el extranjero.

“Da gusto cuando uno ve mujeres echadas para adelante”, afirmó.

“Le envío saludos y le agradecemos muchísimo todo lo que ha hecho”, dijo.