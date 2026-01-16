“La Vida Es” deja su marca en el Festival de Cine de Göteborg

enero 15, 2026

La película mexicana “La Vida Es”, dirigida por Lorena Villarreal, continúa ampliando su presencia internacional con su participación en el Göteborg Film Festival, donde logró posicionarse dentro del circuito de festivales de cine de autor, con una obra que hace un retrato íntimo sobre las relaciones humanas contemporáneas.

Posterior a su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, La Vida Es suma a esta participación en Göteborg dentro de su recorrido internacional, reafirmando el interés de audiencias latinas y ahora europeas por historias emotivas, que exploran la vulnerabilidad y la complejidad de los vínculos actuales y locales.

Protagonizada por Paulina García, Natalia Plascencia y Naian González Norvind, “La Vida Es” sigue la historia de tres mujeres en distintas etapas de su vida quienes se enfrentan a quiebres personales y familiares mientras buscan nuevas formas de relacionarse y amar. En este sentido, este filme busca abordar una reflexión honesta sobre la complejidad de las conexiones humanas en un mundo en constante transformación.

A su vez, proyecta una mirada luminosa y cercana a las distintas perspectivas femeninas, logrando conectar con públicos internacionales gracias a su sensibilidad y temas como la crisis de la mediana edad y la búsqueda de un propósito, que han hecho eco en las audiencias.

La película “La Vida Es” continuará su recorrido por festivales de diversos países antes de su estreno comercial en México, previsto para el primer semestre de 2026, consolidando su nombre y participación en el Göteborg Film Festival, como una de las producciones mexicanas contemporáneas con mayor proyección internacional.