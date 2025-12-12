Dos implicados en la ‘Estafa Maestra’ deberán pagar 62.8 mdp

diciembre 12, 2025

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una reparación del daño por 62.8 millones de pesos de dos exfuncionarios vinculados a la ‘Estafa Maestra’. El dinero será devuelto al erario federal como parte de una resolución judicial.

Señalaron que los acusados son Ricardo “M”, exfuncionario de la Sedesol, y José “M”, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UEIM). A ambos se les imputó el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Los exservidores suscribieron un convenio en el que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado. La UIEM subcontrató la totalidad de los servicios pactados con Sedesol a un costo menor, lo que generó el daño a la hacienda pública.

Con esas irregularidades acreditadas, un juez ordenó el pago de 62.8 millones de pesos como reparación del daño. La suma corresponde al quebranto causado por la operación entre la dependencia federal y la universidad estatal.

La autoridad precisó que, siempre que los acusados garanticen o cubran la totalidad de la reparación, podrán acceder a sustitutivos legales del Código Penal Federal. Estos beneficios pueden modificar la forma en que cumplen las sanciones.

La ‘Estafa Maestra’ fue un esquema de desvío de recursos operado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, revelado en 2017 por una investigación periodística. En él se documentó el uso de universidades públicas y otras entidades.