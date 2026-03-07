Distribuyen Camionetitas de la Salud 41 mil medicamentos en la región centro

marzo 7, 2026

Perote, Ver., sábado 07 de marzo de 2026.- En un esfuerzo sin precedentes por garantizar el derecho a la salud en cada rincón del estado, el programa Camionetitas de la Salud sigue marcado un hito; hoy distribuyó cerca de 41 mil medicamentos y suministros médicos en diversos municipios de la zona montañosa.

Este despliegue logístico diseñado para fortalecer el abasto en el primer nivel de atención, benefició directamente a familias de Banderilla, Rafael Lucio, Acajete, La Joya, Las Vigas, Villa Aldama, Altotonga y Perote, en coordinación con las Rutas de la Salud, del Gobierno Federal.

Con esta entrega, los centros de salud, hospitales y unidades del IMSS-Bienestar aseguran la disponibilidad de tratamientos para padecimientos comunes y enfermedades crónicas, eliminando las barreras de distancia para los pacientes.

La estrategia, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, no solo ha logrado elevar el abasto de medicamentos a niveles históricos, alcanzando hasta un 96 por ciento de cobertura en diversas regiones, también ha sido reconocida a nivel nacional como un ejemplo de eficiencia operativa.

Acompañada del delegado del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, la titular de la Secretaría de Salud, Mariela Hernández García, destacó que el objetivo es que los medicamentos lleguen a cada rincón, sin importar qué tan alejada esté la comunidad.

Para la población, la llegada de las Camionetitas representa la seguridad de que su tratamiento estará disponible cerca de casa. Destaca el caso de María Carolina Martínez Cuéllar, del municipio de Rafael Lucio, para quien el acceso a especialistas o estudios de diagnóstico suele implicar traslados largos y costos elevados; la llegada de estas unidades transformó su rutina diaria en una oportunidad para priorizar su bienestar.

Con una sonrisa de alivio tras completar su consulta, María Carolina destacó que el paso por su municipio no fue solo una visita médica sino la seguridad de que su salud es una prioridad. «Me voy tranquila y con mis medicinas, ojalá sigan viniendo, porque aquí siempre serán bien recibidos», concluyó.

Asimismo, Juana Carmen Muciño Martínez, de Las Vigas, expresó su profundo agradecimiento y destacó que este servicio representa una tranquilidad invaluable para las familias de la zona que ahora pueden acceder a tratamientos esenciales sin tener que viajar.