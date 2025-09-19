Diputada de Papantla pide mantener presencia de elementos de seguridad en Coxquihui

septiembre 19, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La diputada local Miriam García Guzmán reconoció que cada vez que hay elecciones locales o federales en Coxquihui, se desata la violencia y se registran muertes de actores políticos.

Reconoció que el fenómeno no es nuevo, sin embargo, destacó que en este momento la Fiscalía General del Estado (FGE) está haciendo un «rastreo» de todos ellos, con el objetivo de frenar la violencia.

Este viernes 19 de septiembre se dio a conocer que la FGE realizó un cateo al rancho de Reveriano Pérez, quien fue precandidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, y es señalado por su presunta relación con diversos delitos.

La legisladora expresó que no puede dar nombres o apellidos de familias o supuestos caciques de la zona, pero confió en que la Fiscalía podrá identificar a los responsables de la violencia en Coxquihui.

“Hasta el momento no, yo no te puedo mencionar ni nombres ni apellidos, eso no me corresponde. Lo repito, la Fiscalía es la que tiene la información de primera mano, en la carpeta, las investigaciones y los nombres”.

García Guzmán evitó confirmar si en la región operan grupos del crimen organizado, e insistió en que esa información corresponde compartirla únicamente a la Fiscalía del Estado.

Pide mantener la vigilancia en la zona

La legisladora de Morena solicitó a las autoridades que, ahora que se ha reforzado la seguridad en Coxquihui debido a los recientes hechos de violencia, se mantenga, con la idea de generar confianza entre los habitantes.

“Cuando tú ves un municipio reforzado con elementos de seguridad estatal, Sedena o la Guardia Nacional, la violencia empieza a disminuir, la gente se da cuenta que hay resguardo, que puedes transitar de un municipio a otro, que puedes subir a la sierra sin ningún problema, eso sí pediríamos (la permanencia de la vigilancia)”.

Recordó que en breve se realizará el cambio de administraciones municipales, por lo que pidió que se mantenga la presencia de fuerzas estatales y federales para garantizar una transición pacífica.

Los hechos de violencia en Coxquihui durante 2025

El pasado 29 de abril, se reportó el asesinato del candidato de Morena, Anuar Valencia, quien fue acribillado por hombres armados que lo siguieron hasta su casa de campaña. En el ataque también resultaron personas lesionadas, que participaban en la grabación de un video para el inicio de su campaña rumbo a la alcaldía de Coxquihui.

Su hijo, Ramón Valencia, asumió la candidatura tras su muerte, pero fue secuestrado el 10 de septiembre. Días después, se reportó el hallazgo de su cuerpo, que fue localizado en bolsas negras en los límites con el municipio de Espinal.

Un día después de la localización de los restos del joven, drones atacaron la vivienda del alcalde electo del PAN, Lauro Becerra. La casa se ubica junto a una escuela que tuvo que ser desalojada de inmediato.