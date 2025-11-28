Gobierno de México inicia la aplicación del #PlanMichoacán

noviembre 28, 2025

Carlos Guzmán | CDMX.- El gobierno federal, en coordinación con el estatal y municipal, comenzó la aplicación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral enfocada en atender a la población a través de ferias del bienestar, actividades culturales y deportivas, así como programas de inclusión social y desarme voluntario.

Durante la presentación de avances del plan, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que esta iniciativa busca construir la paz desde la comunidad y no imponerla únicamente con la fuerza, con especial énfasis en jóvenes y adolescentes.

Las ferias del bienestar ofrecen servicios de salud como vacunación, mastografías y cirugías de cataratas, además de asesoría en trámites administrativos, incorporación a la educación superior, capacitación y empleo.

Entre el 19 y el 21 de noviembre, se realizaron tres ferias en Santiago Azajo, municipio de Coeneo, donde se brindaron 19 mil 130 atenciones con la participación de 29 dependencias.

Posteriormente, el 26 de noviembre, se llevó a cabo la feria en Morelia, con 53 dependencias federales, estatales y municipales ofreciendo 7 mil 743 atenciones.

Como parte del plan, también se implementó un programa de desarme voluntario, con módulos instalados en la Catedral Metropolitana de Morelia y en Zamora.

Hasta la fecha, se han recibido 17 armas cortas, cinco armas largas y 32 granadas, además de intercambiar juguetes bélicos por educativos, como una medida para fomentar la cultura de paz.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que como complemento de las ferias, el plan contempla una visita casa por casa al 1,282,000 viviendas de Michoacán, con el fin de evaluar el acceso de la población a los programas existentes y conocer sus necesidades.

Hasta ahora se han visitado 95 municipios y realizado más de 129 mil visitas, con participación de más de 20 dependencias del gobierno federal.

Las autoridades aseguraron que este esfuerzo conjunto permitirá construir un Michoacán con paz y justicia, mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno y el enfoque en el desarrollo comunitario y social.

Las ferias del bienestar y los programas casa por casa continuarán a lo largo de diciembre, visitando los 113 municipios del estado.