Designa Congreso a Gloria Sánchez Medalla “Heberto Castillo Martínez” 2025

• Destaca su trayectoria académica y sus contribuciones en la investigación y divulgación científica en el ámbito de la educación.

Xalapa, Ver., 25 de septiembre de 2025.- El Pleno de la LXVII Legislatura designó a Gloria Sánchez Hernández acreedora a la Medalla “Heberto Castillo Martínez” 2025, premio con el que el Congreso del Estado reconoce y distingue el talento de ciudadanas y ciudadanos veracruzanos que han aportado a la sociedad sus conocimientos en investigación científica y tecnológica, impactando positivamente en la sociedad y mejorando la vida de las y los habitantes de la entidad y del país.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del segundo año de labores, las diputadas y los diputados votaron el dictamen de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, instancia que, del 2 al 12 de septiembre de 2025, recibió nueve solicitudes y/o propuestas, acompañadas de una exposición de motivos y una semblanza biográfica o curricular.

Las propuestas recibidas corresponden a personas destacadas en su ramo, de entre las cuales la Comisión debió proponer una terna que quedó integrada por la ciudadana y los ciudadanos Héctor Omar Pensado Díaz, Gloria Sánchez Hernández y Ángel Rafael Trigos Landa, presentados en el dictamen en orden alfabético de apellido paterno.

De dicha terna, el Pleno del Congreso otorgó 42 votos a Gloria Sánchez Hernández para que reciba dicha condecoración, en reconocimiento a su trayectoria académica y sus contribuciones en la investigación y divulgación científica en el ámbito de la educación.

Gloria Sánchez Hernández ha aplicado la ciencia educativa en la formación docente. Es fundadora de cátedra y presidenta de academia en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) “Enrique C. Rébsamen”. Destacan su trabajo en la pedagogía multigrado y su colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Nicaragua.

Como senadora, impulsó reformas a la Ley General de Educación, promoviendo la inclusión de personas con discapacidad, la educación dual y la formación para el trabajo. Estas iniciativas reflejan su compromiso con la equidad y la mejora del sistema educativo. Fue alumna de Heberto Castillo, compartió su visión de la política como un servicio ético y promovió la inscripción del nombre del ilustre veracruzano en el Muro de Honor del Senado de la República.

Además, ha organizado homenajes, foros y concursos para mantener vivo el pensamiento y las contribuciones de Heberto Castillo, destacando su unión entre ciencia, conciencia y justicia social. Su labor ha sido reconocida por instituciones nacionales e internacionales, como la Medalla de la Amistad, otorgada por Cuba, y múltiples homenajes en el ámbito educativo. En suma, su trayectoria refleja los valores de justicia, democracia y servicio a la sociedad, legado de Heberto Castillo Martínez.