Desde BCS, Sheinbaum reitera defensa de la Reforma Electoral

marzo 1, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Comondú.- Desde el municipio de Comondú, Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proyecto de la Cuarta Transformación, anunció el fortalecimiento de los Programas del Bienestar y puso en el centro de su mensaje una reforma electoral que busca modificar la elección de diputados plurinominales, reducir el financiamiento a partidos y disminuir el costo del sistema electoral.

En un acto público acompañada por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, la mandataria subrayó que su gobierno es “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” y contrastó su administración con el periodo neoliberal que, afirmó, empobreció al país entre 1982 y 2018.

El anuncio más relevante fue la ratificación de su iniciativa de reforma electoral.

Sheinbaum explicó que propone mantener los 200 diputados de representación proporcional, pero que sean electos directamente por la ciudadanía y no mediante listas definidas por las cúpulas partidistas.

“La propuesta es muy sencilla: que si votaste por un partido, también puedas elegir a sus representantes plurinominales”, señaló.

Además, planteó:

• Reducción de recursos a partidos políticos.

• Disminución del presupuesto del Instituto Nacional Electoral.

• Tope salarial para consejeros electorales y legisladores, en línea con el principio de austeridad republicana.

• Reducción del número de regidores en ayuntamientos.

La presidenta defendió que México es “el país más democrático del mundo” al elegir también al Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sheinbaum aseguró que el aumento al salario mínimo —que dijo pasó de menos de 3 mil pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500 en 2026— no provocó inflación ni fuga de inversiones, sino que fortaleció la economía y permitió una mejor distribución de la riqueza.

Sostuvo que en seis años 13.5 millones de personas salieron de la pobreza y defendió la continuidad del modelo iniciado por Andrés Manuel López Obrador.

En el marco del acto, la presidenta destacó tres nuevos programas sociales:

1. Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, con pase automático a la pensión universal al cumplir 65.

2. Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria y apoyo de 3 mil pesos anuales para alumnos de primaria en Baja California Sur, sumando recursos federales y estatales.

3. Salud Casa por Casa, con personal de enfermería que visitará a adultos mayores y personas con discapacidad para prevenir complicaciones por enfermedades crónicas.

Reiteró que los apoyos sociales son derechos constitucionales y universales, no condicionados políticamente.

La mandataria anunció y dio seguimiento a diversos proyectos en la entidad:

• Presa y sistema integral para abastecer de agua a La Paz.

• Programa de recarga de acuíferos en Comondú, coordinado con la Comisión Nacional del Agua.

• Vivienda para el Bienestar.

• Hospital del IMSS en Los Cabos.

• Plantas de tratamiento en Los Cabos y Loreto.

• Mejoramiento de la carretera Transpeninsular.

También ofreció respaldo a productores agrícolas, ganaderos y pescadores del municipio.

En la parte final de su discurso, Sheinbaum reafirmó que México mantendrá los principios constitucionales de política exterior: autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias, aludiendo al conflicto actual en Medio Oriente.

“México siempre va a abogar por la paz mundial”, afirmó.