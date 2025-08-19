Deportan a Julio César Chávez Jr; queda bajo custodia de la FGR en Hermosillo

agosto 19, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras permanecer varios días detenido en Estados Unidos, el ex campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez Jr, fue deportado la noche del lunes y entregado en la garita de Nogales a elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). Actualmente se encuentra en los separos de la dependencia en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), el boxeador fue entregado a las 11:53 de la noche por autoridades estadounidenses en la Garita Dennis DeConcini. Posteriormente, elementos de la Policía Federal Ministerial lo trasladaron a la Jefatura de dicha corporación en Hermosillo.

Chávez Jr había sido detenido el pasado 2 de julio en California por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo la acusación de ser “delincuente indocumentado” y por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el pugilista enfrentaba un proceso de deportación acelerada. Además, señaló que en México existe una orden de aprehensión en su contra por supuesta participación en delitos relacionados con crimen organizado y tráfico de armas.

En el expediente judicial, la FGR lo vincula con Ovidio Guzmán “El Ratón” y Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”, líderes de “Los Chapitos”. La dependencia lo señala como un “esbirro” de la célula criminal, aunque en varios apartados se destaca que su papel era menor y estaba condicionado por sus problemas de adicciones.

Las investigaciones detallan que Chávez Jr presuntamente participaba en encuentros con miembros de “Los Chapitos” y que en algunas ocasiones era citado para agredir a integrantes de la misma organización, aunque no se le atribuye un papel protagónico en el tráfico de armas.

La célula criminal con la que se le relaciona fue detectada desde 2018 por autoridades estadounidenses, cuando comenzó a traficar armamento de alto poder desde Estados Unidos hacia Sonora y posteriormente a Sinaloa. Un año después, la FGR abrió su propia investigación a partir de una denuncia presentada por el HSI.

En las más de 200 páginas de la orden de aprehensión, se mencionan antecedentes de Chávez Jr en Estados Unidos por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, así como sus cruces migratorios. Sin embargo, no se establece un vínculo directo en operaciones de tráfico de armas, aunque la FGR lo mantiene bajo investigación.