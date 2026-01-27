Denuncian desabasto de agua en Xalapa 

enero 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Vecinos de la zona oeste de la ciudad de Xalapa denunciaron que empeoró la crisis hídrica, por lo que existe un nuevo nivel de tensión entre los ciudadanos y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).

Esto sucede en las colonias Ampliación Renacimiento, Insurgentes y Represilla, donde ha faltado el agua hasta una semana.

Habitantes de diversas zonas reportan que, a pesar de estar acostumbrados a la falta de agua durante los días laborales, este pasado fin de semana el desabasto fue absoluto, dejando las tuberías completamente secas incluso en los días en que, por calendario, correspondía el suministro.

La frustración crece entre los vecinos que, bajo el frío y el característico “chipichipi” de la región, se ven obligados a revisar sus llaves de día y de madrugada sin obtener una sola gota del recurso.

Lo que más indigna a la población es el drástico contraste entre la deficiencia del servicio y la eficiencia recaudatoria del organismo operador.

Acusaron que los recibos de cobro llegan sin demora mes con mes, obligando a los usuarios a realizar largas filas para cumplir con un pago por un servicio que no reciben de manera efectiva.

La política de CMAS ha sido señalada como inflexible, ya que la puntualidad exigida al usuario no es recíproca; sin embargo, cualquier retraso en el pago deriva en el corte inmediato del suministro.

La situación financiera para las familias se agrava con las políticas de sanción de la comisión. Los ciudadanos afectados han denunciado que las tarifas por reconexión son sumamente elevadas, alcanzando costos cercanos a los 500 pesos, lo que consideran un abuso dadas las condiciones actuales de precariedad en el servicio.

Ante este panorama, los xalapeños exigen una revisión de las tarifas y una respuesta real a la escasez, pues consideran injusto que el único compromiso que se cumpla sea el del cobro puntual.