DC busca al protagonista de ‘Sgt. Rock’ tras la salida de Daniel Craig

febrero 20, 2025

A finales del año pasado se confirmó que DC desarrollará una cinta sobre Sgt. Rock, la cual sería dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Daniel Craig; sin embargo, la producción tendrá que buscar un nuevo protagonista ya que el famoso actor inglés ha abandonado el proyecto.

Esta sería la segunda colaboración entre Craig y Guadagnino, luego de trabajar juntos en la cinta Queer, pero un nuevo reporte de The Hollywood Reporter (THR) asegura que esto no sucederá pues el actor ya no formará parte de la producción. Aún no se saben los motivos, pero ya comienzan a sonar los nombres de quiénes podrían reemplazarlo.

Entre los candidatos, uno de los favoritos es Jeremy Allen White, el actor que ha conquistado al público con su interpretación de Carmy en la serie El Oso.

La producción de Sgt. Rock está programada para comenzar este verano en Inglaterra, lo que significa que DC deberá tomar una decisión pronto. Junto a Guadagnino estará el guionista Justin Kuritzkes, quien ya trabajó anteriormente con el director escribiendo la cinta Challengers.