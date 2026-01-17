¿Cuánto podrán gastar en promoción las y los precandidatos y candidatos en Tamiahua?

enero 16, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó los topes de gastos a los que deberán sujetarse las y los precandidatos y candidatos a la Presidencia Municipal de Tamiahua, en el marco de la elección extraordinaria.

Las y los consejeros avalaron que el ajuste proporcional de los topes de gastos de precampaña y campaña, con base en la duración efectiva de cada etapa del proceso extraordinario, es una medida idónea, necesaria y proporcional para garantizar condiciones de equidad en la contienda.

De acuerdo con el calendario electoral, el periodo de precampaña se desarrollará del 8 al 17 de febrero, mientras que el periodo de campañas será del 11 al 25 de marzo.

Al realizar el cálculo correspondiente, el OPLE consideró que los periodos de promoción tanto de precandidaturas como de candidaturas son más cortos que en un proceso ordinario, por lo que se ajustaron los montos máximos permitidos.

Derivado de lo anterior, se determinó que para el proceso electoral local extraordinario el tope máximo de gastos de precampaña será de 16 mil 787 pesos, mientras que el tope máximo de gastos de campaña será de 84 mil 982 pesos por candidato.

Cabe recordar que la elección ordinaria de Tamiahua del 1 de junio de 2025 fue anulada, luego de que la entonces candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Citlali Medellín Careaga, rebasó en más del 60 por ciento el tope máximo de gastos de precampaña, lo que le otorgó una ventaja indebida en la contienda.

La jornada electoral se llevará a cabo el 29 de marzo, fecha en la que se instalarán 37 casillas para que puedan emitir su voto 16 mil 758 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal utilizada durante la elección ordinaria de junio de 2025.

El Ayuntamiento que resulte electo iniciará funciones el 1 de junio de 2026 y concluirá su periodo constitucional el 31 de diciembre de 2029.

De acuerdo con el Código Electoral de Veracruz, las personas que realicen actividades de precampaña deberán respetar los estatutos, convocatorias y acuerdos del partido político correspondiente, así como los límites de gasto establecidos, rendir informes sobre el manejo de recursos, designar a un representante ante el órgano interno encargado del proceso y cumplir con las demás disposiciones legales aplicables.