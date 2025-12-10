Critican cierre de calles en Xalapa debido a peregrinaciones

diciembre 10, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La realización de peregrinaciones en Xalapa ha generado un fuerte descontento entre los ciudadanos, quienes critican el cierre de vialidades clave, como la zona de Atletas y el Dique, argumentando una afectación desmedida al tránsito y a la vida cotidiana de la población que no comparte dichas creencias.

Una voz ciudadana, que solicitó anonimato, expresó su frustración ante la situación y pidió la intervención de las autoridades locales.

“Sinceramente respeto la creencia de todas las personas, pero lo que sí es molesto es que, debido a un sector que tiene una creencia, afecten a toda la ciudadanía cerrando vialidades tan importantes como Atletas, la zona del Dique”.

El impacto de los cierres se siente principalmente en el centro de la ciudad y las áreas adyacentes al Dique, descritas como una «locura de tráfico». La persona entrevistada subraya que, si bien es legítimo el ejercicio de la fe, esto no debería traducirse en un bloqueo de la infraestructura vial.

Señaló que la zona del Dique es una «locura de tráfico» debido a las interrupciones. Criticó que los organizadores «no tienen por que cerrar» las calles para llevar a cabo sus actividades.

Un punto central de la queja es la percepción de un trato desigual por parte de las autoridades municipales. El ciudadano traza un paralelismo con otras formas de protesta social.

«Un ejemplo es las últimas manifestaciones que ha habido aquí en la ciudad, inmediatamente mandan a los granaderos para quitarlos, para que no afecten a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué a este sector le permiten hasta bloquear calles para que sigan con su fe?».

La crítica se enfoca en que, mientras otras manifestaciones son disueltas con el uso de la fuerza pública para proteger a la ciudadanía de las afectaciones viales, a los grupos religiosos se les permite «bloquear calles» sin intervención.

El llamado final a las autoridades es a encontrar un equilibrio donde las expresiones de fe puedan llevarse a cabo sin paralizar zonas tan importantes para la movilidad de Xalapa.