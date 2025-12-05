Basílica de El Dique se alista para recibir hasta 40 mil guadalupanos en vísperas del 12 de diciembre

diciembre 5, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Feligreses de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, en la comunidad de El Dique, ya se encuentran en plena preparación para recibir a miles de devotos que visitarán el santuario previo, durante y después del 12 de diciembre.

El párroco Javier Aguilar Viveros recordó que desde el 8 de noviembre y hasta el próximo 14 de diciembre se registra una intensa afluencia de peregrinaciones provenientes de distintas partes del país. Se estima que en estas semanas arriben alrededor de 40 mil fieles para venerar a la Virgen del Tepeyac.

Como parte de la organización, la comunidad parroquial prepara alimentos y espacios de hospedaje para los grupos que llegan desde otros estados. Los salones aledaños al templo se habilitan para recibirlos con anticipación, previa inscripción, a fin de brindarles desayuno, comida y cena durante su estancia.

Aguilar Viveros destacó que la logística se coordina con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, así como con Protección Civil, Tránsito del Estado, Limpia Pública y Seguridad Ciudadana, con el propósito de garantizar una visita segura y ordenada.

El presbítero detalló que cada año se registran alrededor de 300 peregrinaciones, aunque muchas más arriban sin inscribirse previamente. Por ello, el templo mantiene habilitados sus espacios para recibir a quienes adelantan su llegada.