Cristiano Ronaldo gana juicio contra la Juventus por más de 10 mdd

enero 20, 2026

Cristiano Ronaldo no deberá devolver los más de 10 millones de dólares que la Juventus le pagó como adelanto salarial durante la pandemia, tras un nuevo fallo de la Justicia italiana a su favor.

El club había impugnado la legalidad de ese pago, acordado durante su etapa en Italia, pese a que el jugador regresó al Manchester United en 2021 sin haber cobrado inicialmente esa suma.

Además del fallo favorable al futbolista portugués, la Vecchia Signora fue condenada a cubrir los costos legales del proceso, aunque aún cuenta con una instancia adicional de apelación.

El acuerdo original entre el club italiano y el jugador ascendía a más de 20 millones de dólares, pero el Tribunal de Arbitraje de la Federación Italiana de Fútbol redujo la cifra a la mitad.

El caso salió a la luz por la llamada “carta secreta”, un documento ocultado por la directiva en el que se pactaba el pago de 23.2 millones de dólares correspondientes a cuatro meses de salario.

De acuerdo con los bianconeros, sostuvieron públicamente que sus jugadores aceptaron una reducción salarial para enfrentar la crisis económica de la pandemia de COVID-19.

No obstante, la Fiscalía de Italia determinó que se trató de un aplazamiento de pagos entre marzo y junio de 2020, lo que derivó en una investigación por presunto fraude fiscal.

El jugador de 40 años militó en la Juventus entre 2018 y 2021, periodo en el que disputó 134 partidos, marcó 101 goles y conquistó dos títulos de Serie A y una Coppa Italia.