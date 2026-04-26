Contaminadores del río Atoyac deben cumplir con la norma, “sí o sí”, advierte Rocío Nahle

abril 26, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Todos aquellos que participen en la contaminación del Río Atoyac, en el afluente que abarca la entidad veracruzana “sí o sí” deberán cumplir con las normas oficiales, advirtió la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria, en entrevista, recordó que el saneamiento de este cuerpo de agua es nacional, establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde río arriba, en el estado de Puebla.

“Es un programa nacional, el río Atoyac viene desde arriba, ya la presidenta Claudia Sheinbaum con Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) empezó con el saneamiento del río agua arriba. Empezó con Puebla”.

En el caso de Veracruz, dijo, se pidió a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) para que las empresas pongan filtros en sus descargas para cumplir con la norma.

“Pero no nada más es que se debe, los vamos a obligar, tienen la obligación no hay si quieren o no quieren”.

Sin embargo, aseguró que se mantendrá el diálogo con los productores, porque su intención no es multar a nadie, pero sí deben cumplir para el rescate del río Atoyac.