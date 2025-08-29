Constructores trabajan en obras con operativos de seguridad

agosto 29, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En aquellas zonas donde se realizan trabajos de infraestructura contratados por el Gobierno del Estado están resguardados por elementos de seguridad, confirmó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Xalapa, Rafael Fernández de Lara.

En entrevista, el empresario y representante constructor destacó que las autoridades han montado operativos de seguridad en varios puntos de la entidad.

“En donde están las obras tenemos dispositivos de la Guardia Nacional, Ejército, tenemos chats para que cualquier cosa inmediatamente se reporte. Todo está tranquilo, no hemos tenido ningún incidente en ningún lado”.

Fernández de Lara dijo que la gobernadora Rocío Nahle García ha instruido que se brinde seguridad para que se pueda trabajar con toda tranquilidad.

Asimismo, aunque aseguró que han sido atendidos por las autoridades estatales, se ha complicado reunirse con el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Leonardo Cornejo Serrano.

“Todos nos atienden, pero el secretario es a veces complicado verlo… se lo vamos a comentar a la Gobernadora”, agregó.

Finalmente, insistió que es muy difícil tener una reunión con el secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Leonardo Cornejo, por lo que propuso que haya más comunicación y coordinación para que puedan dar mejores resultados.