Congreso, garantiza derechos de la base trabajadora del Estado: Esteban Bautista

noviembre 23, 2025

• Tras diálogo con su autor, diputado Juan Tress Zilli, y representantes sindicales, acuerdan retiro de una propuesta legislativa.

Xalapa, Ver., 21 de noviembre de 2025.- El diálogo abierto siempre será la principal herramienta para lograr consensos en beneficio de las y los trabajadores, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura, diputado Esteban Bautista Hernández, al recibir a más de 20 representantes de organizaciones sindicales pertenecientes a los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Veracruz, quienes plantearon sus inquietudes respecto a la iniciativa presentada en días pasados en materia laboral.

Al lado de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, el legislador señaló que la libertad sindical es un logro adquirido por la base trabajadora a lo largo de años de luchas históricas, por lo que les aseguró que sus peticiones siempre apegadas a la legalidad serán atendidas. “Los derechos de los trabajadores no deben ser vulnerados; el reclamo se escucha, se atiende y se resuelve”, afirmó.

El diputado Esteban Bautista informó que, tras reunirse y dialogar con el Grupo Legislativo de Morena y con el legislador autor de la propuesta, se acordó el retiro de la misma.

Los líderes sindicalistas agradecieron al presidente de la Jucopo, por su apertura, disposición y voluntad al conducir la negociación hasta buen término.

Finalmente, fue nombrada una comisión, integrada por los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, y Juan Tres Zilli, autor de la propuesta, así como funcionarios del Poder Legislativo, para informar los acuerdos finales al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardauil.

En la reunión también estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Luis Arturo Santiago Martínez; el director de Política Regional, Adolfo Toss Capistrán; por parte del Congreso del Estado, el secretario de Servicios Legislativos, Sebastián Clemente Morales; el director de Servicios Jurídicos, Francisco Flores Zavala; y el director de Registro Legislativo y Publicaciones Oficiales, Abraham Sánchez Orea.