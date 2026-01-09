Congreso exhorta a municipios a cumplir entrega-recepción; no hay reportes de irregularidades

enero 9, 2026

Redacción/Xalapa. El Congreso de Veracruz llamó a las autoridades municipales entrantes a cumplir de manera formal y legal con el proceso de entrega-recepción, informó el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, Miguel Guillermo Pintos Guillén, en entrevista para En Contacto.

El legislador señaló que durante enero se revisan los expedientes conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre y que, hasta el momento, no se han reportado irregularidades en los ayuntamientos. Añadió que el proceso aún permite aclaraciones y revisiones para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.