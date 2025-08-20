Congreso de Veracruz garantiza pluralidad y libertad de expresión: diputado Esteban Bautista

agosto 20, 2025

Xalapa, Ver., 20 de agosto de 2025.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura, diputado Esteban Bautista Hernández, entregó al comunicador Silverio Quevedo Elox el nombramiento que lo acredita como titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado de Veracruz.

En un acto realizado en las oficinas de la Jucopo, el legislador destacó la importancia de la labor de comunicar a la sociedad veracruzana, con responsabilidad, profesionalismo, oportunidad, claridad, veracidad y eficiencia, sobre el trabajo que realizan las diputadas y los diputados como representantes populares y garantes del diálogo constructivo en Veracruz.

El presidente de la Jucopo indicó que esta encomienda emana del compromiso que este Congreso mantiene con la población, “a la cual nos debemos y a quienes tenemos la obligación de atender e informar”.

Enfatizó que en esta labor debe prevalecer el respeto y sujeción a la Ley, la apertura y el respeto a las diversas posturas políticas representadas en esta Soberanía, dentro del marco de la pluralidad y la libertad de expresión.

Formación y trayectoria

Silverio Quevedo Elox es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Veracruzana (UV). Tiene 38 años de experiencia en medios de comunicación. Inició en Editora la Voz del Istmo y en estaciones radiofónicas.

En el servicio público, se desempeñó como presidente del Pleno de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y director de Comunicación Social en la Delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Veracruz.